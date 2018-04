Honda продовжила зупинку виробництва на двох заводах

Сьогодні третій за величиною японський автовиробник Honda Motor Co. прийняв рішення про продовження зупинки виробництва на двох своїх заводах в Японії до 3 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі офіційного імпортера Honda Motor Co. в Україні - компанії Honda Ukraine.

Зокрема Honda прийняла рішення про продовження призупинення виробництва готових автомобільних частин на заводі Саяма підприємства Саітама (Саяма, Саітама) і на заводі Судзука (Судзука, Міе) до неділі, 3 квітня.

Що стосується операцій, починаючи з 4 квітня і далі Honda прийме рішення на підставі ходу відновлення японського суспільства в цілому, а також - на підставі постачань комплектуючих.

"Ми глибоко жалкуємо про будь-які незручностямі, які ми можемо заподіяти нашим клієнтам", - сказано у повідомленні.

Водночас, компанія зазначає, що Honda відновить виробництво мотоциклів і силових установок на заводі Кумамото (Озу-мачі, Кікучі-гун, Кумамото) у понеділок, 28 березня.

На заводі Точігі (Мока, Точігі) майже в усіх об'єктах і устаткуванні були завершені ремонтні і інспекційні заходи.

На інших підприємствах, включаючи Automobile R&D Center (Точігі) при Honda R&D Co., Ltd. і Honda Engineering Co., Ltd., співробітники, які будуть зайняті у відновленні, починають виходити на роботу. Проте, виходячи з прогнозу, що повне відновлення цих об'єктів займе декілька місяців, Honda прийняла рішення тимчасово перевести деякі функції, такі як розробка автомобільної продукції, розробка технологій виробництва і закупівлі, на підприємства Honda в інших місцях, таких як Саяма, Судзука і Вако.

Honda докладає усіх зусиль до відновлення своїх виробництв і усього японського суспільства, підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня провідні автогіганти Японії Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. і Nissan Motor Co. оголосили про тимчасове припинення роботи своїх заводів у Японії через землетрус.

22 березня Honda Ukraine заявила, що землетрус в Японії не позначиться на постачаннях в Україну.

Довідка УНІАН. Компанія Honda Ukraine є 100% дочірньою компанією європейського підрозділу Honda Motor Co. - Honda Motor Europe Ltd. Компанія має в Україні 29 офіційних дилерів.