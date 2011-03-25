Держмитслужба пропонує скоротити кількість документів для тимчасової декларації

Державна митна служба України пропонує удосконалити порядок митної процедури із застосуванням періодичної митної декларації, зокрема скоротити кількість документів, які подають підприємці для отримання права надавати тимчасову декларацію.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому УНІАН.

Відповідний проект постанови, розроблений Держмитслужбою, погоджений з Кабінетом міністрів.

Зокрема, пропонують скоротити кількість документів до одного, а для ввезення товарів з метою використання у безперервному виробництві - до двох. Терміни розгляду митницями заяви про надання дозволу на подачу періодичної митної декларації пропонують скоротити до трьох годин.

Також новим порядком пропонують встановити термін дії періодичної декларації (не більше 6 місяців) і періодичність надання такої декларації на товари, переміщені протягом терміну дії періодичної митної декларації (до 15 числа місяця, який настає після кожного календарного місяця її дії).

Крім того, конкретизують підстави для відмови у наданні дозволу на подачу періодичної митної декларації.

Введення протягом періоду дії періодичної митної декларації режиму ліцензування або заборони експорту (імпорту) товарів визначається основою для відмови у пропуску товарів через митний кордон України за такою декларацією.

Вдосконалення порядку застосування періодичної митної декларації дозволить зменшити кількість операцій митного контролю по відношенню до окремої партії товарів, вважають митники.