Митниця з 5 квітня починає пілотний проект з електронного декларування

Державна митна служба України з 5 квітня починає пілотний проект з декларування, митного контролю і оформлення товарів із застосуванням електронних вантажних митних декларацій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби.

Згідно з наказом Держмитслужби від 24 березня 2011 року №247, пілотний проект буде проведений на базі Київської регіональної, Київської обласної і Південної митниць.

У проекті візьмуть участь п'ять підприємств: ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", ВАТ "Миронівський хлібопродукт"; ВАТ "Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів", ДП "Авто Інтернешнл", АТ "Пласке".

Митне оформлення товарів цих підприємств здійснюватиметься в митних режимах імпорту, митного складу і транзиту.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Держмитслужби Ігоря КАЛЕТНИКА, служба планувала здійснити пілотний проект з впровадження механізму електронної митниці з компаніями "Данон" і Nestle.

"На сьогодні почали декілька пілотних проектів з компаніями "Данон", Nestle учора це питання обговорили з "АрселорМіттал Кривий Ріг», - зазначив він.