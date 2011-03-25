На Європейській площі у Києві проходить мітинг участників АвтоМайдану

Ще близько 50 автомобілів підприємців із Західної України прибули на мітинг на Європейську площу Києва у рамках акції "Автомобільний марш протесту по Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином на площі зараз перебувають близько 80 автомобілів - учасників Автомайдану.

Після того, як усі учасники протестного автопробігу, як зі Східної, так і з Західної України, зібралися перед "Українським домом", почався мітинг підприємців.

Зараз на Європейській площі в акції протесту беруть участь близько 500 підприємців і їх прибічники.

Також у мітингу беруть участь депутати від БЮТ, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, деякі інші політики і громадські діячі.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України - зі Львова і Луганська. У Києві на Європейській площі вони проведуть загальний мітинг-протест під гаслом: "Відбери в олігархів Україну, поверни її громадянам!".

Своєю акцією учасники автопробігу закликають захистити Конституцію, припинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва і економіки України.