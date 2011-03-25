Виробник гальмівних колодок DAfmi почав поставки у Швецію

Найбільший в СНД виробник елементів гальмівної системи DAfmi - ТОВ "Дафмі" (м. Дніпропетровськ) почав постачання гальмівних колодок у Швецію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні сказано, що в лютому фахівці DAfmi отримали замовлення, а в середині березня відвантажили першу партію гальмівних колодок класу "преміум" ТМ Intelli у Швецію.

При цьому зазначено, що раніше компанія поставляла свою продукцію на ринки Білорусі, Болгарії, Грузії, Казахстану, Латвії, Молдови, Росії, Узбекистану та України.

Також у повідомленні сказано, що зараз фахівці підприємства ведуть переговори про постачання своєї продукції в Сирію.

Довідка УНІАН. Компанія DAfmi (ТОВ "Дафмі", м. Дніпропетровськ) - найбільший в СНД виробник елементів гальмівної системи. Дата заснування - 31 січня 1991 року. Утворена як спільне українсько-австралійське підприємство на базі Південного машинобудівного заводу, у 2005 році компанія стає самостійною юридичною особою.

Асортимент продукції підприємства складає понад 400 найменувань гальмівних колодок і 220 типів гальмівних шлангів для 2000 моделей автомобілів виробництва країн СНД, Європи, США, Японії, Кореї і Китаю. У активі підприємства безасбестові колодки дискового і барабанного гальма, гальмівні шланги, гальмівні елементи для комбайна "ДОН", тракторів виробництва ЮМЗ і ХТЗ, а також фрикційні вироби для промислового устаткування.