«Бориспіль» залучить нові авіакомпанії та відкриє нові напрямки

У літню навігацію 2011 року (почнеться 27 березня ц.р.) в аеропорту «Бориспіль» здійснюватимуть регулярні рейси вісім нових авіакомпаній, а також буде відкрито понад 20 нових напрямків.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Оксана ОЖИГОВА.

Зокрема, з березня буде відкрито рейси авіакомпанії "Wind Jet" (до Ріміні), «Донавіа» (до Ростова-на-Дону), з квітня - "Yamal airlines" (до Тюмені), "Urga" (до Кривого Рогу), з травня - "Ural airlines" (до Єкатеринбургу), з червня - "Pegasus Airlines" (до Сабіха), "Yakutia Air" (до Краснодара), з вересня почне польоти лоу-кост авіакомпанія "Fly Dubai" (до Дубая).

При цьому з аеропорту «Бориспіль» буде відновлено рейси авіакомпаній "Azerbaijan Airlines" (із березня, до Баку) і "Delta Airlines" (із червня, до Нью-Йорка).

Нові рейси запропонують авіакомпанії "Nouvelair Tunisie" (Туніс) (до Монастіра, Енфідхі), "Air Baltic" (до Риги та Вільнюса), "ГТК Росія" (до Санкт-Петербурга), "Turkmenistan Airlines" (до Ашхабада), "Astra airlines" (до Салоників).

Підвищено частоту польотів авіакомпаній "Air Arabia" (до Шарджі), "UTair" (до Сургута), "Georgian Airways" (доу Тбілісі та Батумі).

Як зазначають в аеропорту, широкий спектр нових напрямків запропонують базові національні авіаперевізники. Авіакомпанія «АероСвіт» у квітні-червні відкриє рейси до Карлових Вар, Новосибірська, Краснодара, Актау, Костанаю, Штутгарту і Дамаска, в липні й у жовтні - прямі безпосадочні рейси відповідно до Токіо та Коломбо. «АероСвіт» також цього літа вперше запропонує пасажирам маршрути до Копенгагена, Єревана, Мінська, Ташкента, Кракова і Лондона, польоти за якими були початі в зимовому сезоні навігації. Авіакомпанія «МАУ» з`єднає Київ із Самарою, Астаною, Дніпропетровськом і відкриє нові рейси до Абу-Дабі, Коломбо, Барселони.

Нагадаємо, за 2010 рік порівняно з 2009 роком кількість обслужених пасажирів аеропортом збільшилася на 16% і становила 6,7 млн. пасажирів, кількість літако-вильотів зросла на 12% і становила майже 100 000 рейсів. Протягом 2010 року було залучено 7 нових авіакомпаній: «Air Moldova» (Молдова), «Tajik Air» (Таджикистан), «Авіаційні лінії Кубані» (РФ), «Якутія» (РФ), «UTair Ukraine» (Україна), «Air Malta» (Мальта) « Руслайн »(РФ). З аеропорту було відкрито 12 нових регулярних маршрутів.

Протягом 2010 року з аеропорту «Бориспіль» 44 іноземних і 9 українських авіакомпаній виконували регулярні пасажирські рейси на 97 маршрутах, із них - 85 міжнародних і 12 українських.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України й обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять із Азії до Європи, Америки та у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.