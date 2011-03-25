«Укрзалізниця» затвердила програму розвитку залізничного туризму до 2012 року

«Укрзалізниця» затвердила програму розвитку залізничного туризму на 2011-2012 роки.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Як зазначається в повідомленні, впродовж найближчих двох років для залучення туристів залізничники розвиватимуть туристичну й транспортну інфраструктуру, організовуватимуть туристичні маршрути тощо.

Зокрема, до 2012 року заплановано видати історико-літературний альманах історії розвитку залізничного транспорту для знайомства з історією та видатними особистостями минулого. Також проводитимуться вікторини й конкурси з написання статей про історію залізничних об`єктів. Наразі йде робота зі створення музею історії залізничного транспорту України.

Як зазначають у міністерстві, велику увагу залізничники приділятимуть розробці й організації туристичних маршрутів як тривалих, так і вихідного дня, а також спеціальних маршрутів для іноземних туристів під час проведення Євро-2012. Передбачається проведення екскурсій для студентів галузевих навчальних закладів і вихованців дитячих залізниць.

Згідно з програмою розвитку туризму, буде посилено співпрацю з туроператорами й турагентствами. Туристичний потенціал залізниць України буде представлено також на національних і міжнародних виставках.

Крім того, для розміщення туристів покращуватиметься якість сервісу, що надається на вокзальних комплексах, у сервісних центрах, відомчих санаторно-курортних і оздоровчих установах.