"АероСвіт" освоїть нові ринки й збільшить інтенсивність польотів

Літнім розкладом польотів авіакомпанії "АероСвіт" (вводиться на період із 27 березня до 29 жовтня 2011 року) передбачено освоєння 10 нових повітряних ліній та значне збільшення інтенсивності польотів за існуючими маршрутами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Зокрема, в квітні-червні ц.р. "АероСвіт" відкриє рейси з Києва до європейських пунктів Карлови Вари і Штутгарт, міст Російської Федерації – Новосибірськ і Краснодар, Казахстану – Актау і Костанай, а також до столиці Сирії Дамаска. В жовтні компанія має намір освоїти прямий безпосадочний рейс до Коломбо (Шрі-Ланка).

За даними компанії, крім цього, восени планується відкриття ще декількох далекомагістральних напрямків до пунктів Південно-Східної Азії.

Згідно з повідомленням, "АероСвіт" також запропонує в літній період польоти за маршрутами до Копенгагена, Лондона, Кракова, Єревана, Мінська й Ташкента, освоєними перевізником у період зимової навігації.

Крім того, на більшості існуючих напрямків як із Києва, так і з регіональних центрів України відбудеться значне збільшення частотності польотів порівняно з літом минулого року, на деяких лініях – у 2-3 рази.

Загалом цього літа рейси під позивними "АероСвіту" найчастіше виконуватимуться до Дюсельдорфа, Стокгольма, Санкт-Петербурга, Тбілісі, Алмати, Астани, Дубая, Бангкока, Пекіна, Нью-Йорка, Калінінграда, Тель-Авіва, Бухареста, Вільнюса, Софії, Афін, Стамбула, Ларнаки та ін.

Всього в літній період 2011 року "АероСвіт" обслуговуватиме близько 80 міжнародних маршрутів до 33 країн, включаючи 5 трансконтинентальних повітряних ліній до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі та Бангкока.

Нагадаємо, на рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, средньомагістральні Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 і Embraer 195, регіональні повітряні судна Embraer 145 і Антонов 148.