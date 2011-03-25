Український літак Ан-225 «Мрія» доставив гуманітарну допомогу та техніку до Японії

Сьогодні найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» (Київ) доставив до Японії гуманітарні вантажі, генератори та техніку загальною масою 140 тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні зазначається, що Ан-225 приземлився в аеропорту Наріта (Токіо). Рейс виконувався на замовлення уряду Франції.

Зокрема, на шляху з Франції до Японії Ан-225 виконав 3 технічних посадки в Мінську (Білорусь), Алмати (Казахстан) і Шицзячжуане (Китай). В аеропорту Ан-225 відвідав посол Франції в Японії.

Також у компанії зазначають, що Ан-225 «Мрія» – неодноразовий учасник гуманітарних операцій. Так, у жовтні 2009 року Ан-225 виконав декілька рейсів із доставки в Самоа генераторів, які були необхідні для відновлення роботи електростанції Сатала, пошкодженої цунамі. Тільки об`ємна кабіна Ан-225 змогла вміщати відразу десять 12-тонних генераторів, кожний із яких був розміром із 6-метровий контейнер.

У лютому 2010 року «Мрія» виконала перевезення великогабаритної будівельної техніки (бульдозери, вантажівки, тягачі, навантажувачі) для ліквідації наслідків землетрусу на Гаїті. Вантаж вагою 108 тонн був доставлений із Токіо (Японія) в Санто-Домінго (Домініканська Республіка) на замовлення уряду Японії, а потім наземним шляхом – до столиці Гаїті Порт-о-Пренс. Вибір було зроблено на користь «Мрії», враховуючи необхідність забезпечення терміновості доставки.

Довідка УНІАН. Ан-225 призначено для доставки в будь-яку точку земної кулі великогабаритних довгомірних вантажів, що розміщуються як всередині, так і зверху на фюзеляжі.

Максимальна маса вантажу, що перевозиться, – 250 тонн, дальність польоту з вантажем 200 тонн усередині фюзеляжу – 4000 км (дальність польоту з вантажем на фюзеляжі залежить від маси й розмірів вантажу). Розміри вантажної кабіни: довжина 43,3 м, ширина 6,4 м, висота 4,4 м. Усередині вантажної кабіни можна перевозити вертольоти, універсальні авіаційні й морські контейнери, легкові автомобілі, автосамоскиди, а також інші види самохідної й несамохідної техніки.

Літак Ан-225 має Сертифікат типу, виданий 23 травня 2001 року Авіаційним регістром Міждержавного авіаційного комітету (АР МАК) і Державним департаментом авіаційного транспорту України («Укравіатранс»).

Ан-225 встановив близько 300 світових рекордів, зокрема він перевіз найважчий вантаж масою 253 тонни, найважчий моновантаж вагою 187,6 тонни, а також найдовший вантаж – 42,1 м.

Зараз час Ан-225 експлуатується авіатранспортним підрозділом ДП «Антонов» – авіакомпанією «Авіалінії Антонова». Цей підрозділ було створено в 1989 році й за цей час перетворився на потужну авіакомпанію, що виконує приблизно 35% світового обсягу перевезень повітрям великогабаритних і надважких вантажів. Щорічно сотні тисяч тонн унікальних вантажів, зокрема таких, перевезення яких іншими видами транспорту просто неможливе, доставляються одержувачам у 800 аеропортів планети.