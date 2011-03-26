У Черкасах вартість проїзду в тролейбусах піднімуть до 1,50 грн.

У Черкасах вартість проїзду в тролейбусах піднімуть на 50% - до 1,50 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Черкас Сергій ОДАРИЧ.

За його словами, раніше передбачалося, що проїзд у міському електротранспорті подорожчає на 25 коп., і тариф складе 1,25 грн., проте, попередні розрахунки щодо зміни тарифу готувалися і утверджувалися ще рік тому, і вони не відповідають сьогоднішнім реаліям. Мер зазначив, що нинішнє подорожчання проїзду в електротранспорті неминуче.

Спочатку мерія має одержати узгодження Міністерства інфраструктури, а потім розпочнеться процедура затвердження регуляторного акту.