В’єтнамська компанія прокладатиме в Україні широкосмуговий доступ до інтернету

В’єтнамська компанія прокладатиме в Україні широкосмуговий доступ до мережі інтернет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Державного агентства з питань інвестицій та управлінням національними проектами Владислав КАСЬКІВ в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, він розповів, що сьогодні від імені Агентства підписав угоду з в’єтнамською компанією «В’єттел» про прокладання широкосмугового доступу до мережі інтернет.

В.КАСЬКІВ підкреслив, що це пряма інвестиція обсягом приблизно в 600 млн. дол. в економіку України.

Він зауважив, що цей проект буде реалізовано протягом 5 років, і українська сторона очікує, що він реалізовуватиметься в рамках національного проекту «Відкритий світ».

Він нагадав, що цей проект передбачає розповсюдження нетбуків для школярів, які також треба буде під’єднати до інтернет-мереж та створити загальну освітню мережу.