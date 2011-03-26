У Києві від завтра працюватиме цілодобовий маршрут від “Жулян» до залізничного вокзалу

У столиці з 27 березня почне працювати новий таксомоторний маршрут від аеропорту «Київ» (Жуляни) до залізничного вокзалу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Відкриває цей таксомоторний маршрут № 9 «Аеропорт «Київ» – Південний залізничний вокзал» КП «Київпастранс».

Як зазначають у комунальному підприємстві, з метою вивчення попиту на транспорті послуги у нічний час, маршрут буде працювати у цілодобовому режимі.

Траса руху автобусного маршруту загального користування в режимі руху маршрутного таксі: Аеропорт «Київ» - Повітрофлотський просп. - вул. Лукашевича - вул. Петрозаводська - Південний залізничний вокзал (у зворотному напрямку: вул. Лукашевича – Повітрофлотський просп. – вул. Народного Ополчення – Повітрофлотський просп. – Аеропорт «Київ»).

Загальна довжина маршруту – 5,5 км. Час поїздки 15-20 хв.

Вартість проїзду: із 06.00 до 22.00 – 2,50 грн.; із 22.00 до 06.00 – 5,00 грн.