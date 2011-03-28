МАУ не може мати ексклюзивного права на маршрути – експерти

Авіаційна компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) не має ексклюзивних прав на ті чи інші авіаційні маршрути, тому немає підстав для задоволення позову МАУ до Державної авіаційної адміністрації України, Фонду державного майна України (ФДМУ) і авіакомпанії «АероСвіт» щодо виконання «АероСвітом» регулярних рейсів за маршрутом Київ – Лондон – Київ.

Таку думку в коментарях УНІАН висловив ряд експертів.

«Надання «ексклюзивності» на право призначення на повітряні маршрути не входить до компетенції ФДМ України. Не має таких повноважень і регулятор авіаринку – Державіаслужба. Додам також, що ФДМУ не має права гарантувати будь-яке виконання або невиконання дій іншим органом виконавчої влади, в даному разі – Державною авіаційною адміністрацією України», – сказав управляючий партнер GR&BM Consulting Дмитро АТАМАНЧУК.

У Фонді держмайна також здивовані обґрунтуванням позову МАУ. «ФДМУ одержав позов як один з відповідачів у справі і аналізує його, хоча ми не займаємося видачею дозволів на маршрути – це прерогатива Державіаслужби», – повідомили у прес-службі фонду.

Д.АТАМАНЧУК також вважає аргументи МАУ недостатніми. «Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадовці зобов`язані діяти виключно на підставі і в межах повноважень, передбачених Конституцією і законами України, а також застосовувати методи дій, які передбачені Конституцією і законами України», – сказав він.

Помічник генерального директора «АероСвіту» по зв`язках з громадськістю Сергій КУЦИЙ вважає, що МАУ не має ексклюзивних прав на виконання польотів за тими чи іншими маршрутами, а «АероСвіт» виконує польоти до Лондона на законних підставах. «Ми не маємо у своєму розпорядженні офіційної інформації про наявність у МАУ ексклюзивних прав на експлуатацію тих чи інших маршрутів, які позбавляють решту українських авіакомпаній прав перевозити пасажирів до ключових пунктів Європи. Нам не відомий ані список таких маршрутів, ані термін дії «ексклюзивності», ані правові підстави, що дозволяють надавати одній з авіакомпаній монопольні переваги, які обмежують конкуренцію», – сказав він.

За словами С.КУЦОГО, ще влітку минулого року «АероСвіт» подав заявку на обслуговування лінії Київ – Лондон і одержав призначення від українських авіаційних властей у суворій відповідності з міжурядовою угодою між країнами. «Цей документ передбачає можливість призначення на дану лінію кількох авіаперевізників як від Великої Британії, так і від України», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, МАУ оспорює рішення Державіаслужби надати «АероСвіту» право виконувати польоти за маршрутом Київ – Лондон. Як обґрунтування позову МАУ наводить той аргумент, що Державіаслужба призначила «АероСвіт» на маршрут Київ – Лондон начебто всупереч договору між акціонерами МАУ і Фондом держмайна, яким передбачається отримання МАУ ексклюзивних прав на два десятки європейських маршрутів, в числі яких і Лондон.