Завтра через футбол роботу Київського метро продовжать на 30 хвилин
12:20, 28 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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В ніч з 29 на 30 березня роботу столичного метрополітену буде продовжено на 30 хвилин, повідомили УНІАН у прес-службі Комунального підприємства «Київський метрополітен».
Це буде зроблено у зв’язку з проведенням 29 березня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського футбольного матчу між національними збірними командами України та Італії, та з метою забезпечення перевезення уболівальників, йдеться в повідомленні.
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