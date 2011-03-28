Завтра через футбол роботу Київського метро продовжать на 30 хвилин

В ніч з 29 на 30 березня роботу столичного метрополітену буде продовжено на 30 хвилин, повідомили УНІАН у прес-службі Комунального підприємства «Київський метрополітен».

Це буде зроблено у зв’язку з проведенням 29 березня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського футбольного матчу між національними збірними командами України та Італії, та з метою забезпечення перевезення уболівальників, йдеться в повідомленні.