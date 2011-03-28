Суд зобов'язав «Вугілля України» виплатити ДЗ понад 580 млн. грн.

Господарський суд Києва виніс рішення про стягнення з ДП «Вугілля України» на користь ДП «Донецька залізниця» (ДЗ) боргу в розмірі 581 млн. 692 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, 22 березня ц.р. Донецька залізниця отримала постанову про відкриття виконавчого провадження від 3 березня 2011 року. За даними залізниці, з моменту отримання даної постанови ДП «Вугілля України» має сім днів, аби добровільно виконати рішення суду. Після закінчення цього терміну борг буде стягнуто у примусовому порядку зі стягненням із боржника виконавчого збору і витрат, пов`язаних з проведенням виконавчих дій.

Нагадаємо, Донецька залізниця за дорученням Кабінету Міністрів України № 21802/2/1-09 від 24 квітня 2009 року, зважаючи на складну на той момент фінансову ситуацію в країні, тимчасово перевозила вантажі вугледобувних підприємств у борг, в результаті чого зібралася дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств перед Донецькою залізницею.

У повідомленні також наголошують, що численні звернення керівництва Донецької залізниці до ДП «Вугілля України» і в Міністерство вугільної промисловості не були почуті, тому ДЗ була змушена звернутися до суду.