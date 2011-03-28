Управління безпекою на водному транспорті відповідає високим стандартам

Система управління безпекою на підприємствах галузі водного транспорту відповідає високим стандартам.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури Україні за підсумками місячника безпеки на морському і річковому транспорті, який провели в лютому ц.р.

Згідно з повідомленням, на всіх підприємствах галузі морського і річкового транспорту розробили політику з безпеки і ведуть документацію щодо організації та функціонування системи, здійснюють постійне її вдосконалення.

Результати аналізу отриманої інформації свідчать про те, що керівники підприємств, організацій та установ чітко уявляють важливість організації системи управління безпекою та відповідально ставляться до її функціонування. При цьому перші керівники та відповідальні посадові особи підприємств проводять профілактичні роботи з попередження аварійних ситуацій.

Крім того, на підприємствах здійснюють аналіз проведення днів безпеки, на основі якого виносять пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Також постійно проводять заняття, перевірки знань, навчальні тренування, практичні семінари та конференції.

Як зазначають у міністерстві, позитивною рисою проведення місячника безпеки цього року є той факт, що ряд підприємств висунули свої пропозиції щодо підвищення ефективності впливу місячників безпеки на транспорті і стану безпеки судноплавства у портах. Серед таких підприємств особливо виділена робота Бердянського, Білгород-Дністровського, Керченського, Севастопольського, Феодосійського та Миколаївського портів, а також Державної установи «Держгідрографія».

Нагадаємо, згідно з наказом Державної адміністрації морського і річкового транспорту від 26.01.2011 № 26 «Про проведення місячника безпеки на морському і річковому транспорті» черговий такий місячник проходив у лютому 2011 року. Цим наказом було затверджено перелік питань, що підлягають висвітленню під час проведення місячника безпеки.

Довідка УНІАН. Практика проведення днів безпеки на підприємствах морського і річкового транспорту введена і функціонує відповідно до наказу Міністерства транспорту від 20.11.2003 № 904 «Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті», зареєстрованому в Міністерстві юстиції 19.12.2003 за № 1193/8514.