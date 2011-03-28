Кабмін збільшив кошторис будівництва аеровокзалу в аеропорту «Львів»

Кабінет Міністрів України розпорядженням №210-р від 17 березня ц.р. затвердив скоректований проект і титул будівлі нового аеровокзалу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", збільшивши загальну кошторисну вартість будівництва на 498 млн. грн. – до 1 млрд. 419 млн. 785,97 тис. грн.

Текст відповідного документа розміщено на сайті Кабміну.

Документом визнано таким, що втратило силу, розпорядження уряду №1160 від 23 вересня 2009 року "Про затвердження проекту і титулу будівлі нового аеровокзалу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", яким було затверджено загальний кошторис у 921 млн. 362 тис. грн.

Новим розпорядженням змінюється загальний кошторис до більш як 1,4 млрд. грн., зокрема вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 603 млн. 840,36 тис. грн. (згідно з розпорядженням 2009 року – 386 млн. 371 тис. грн.), устаткування – 507 млн. 561,459 тис. грн. (згідно з розпорядженням 2009 року – 349 млн. 025 тис.).

Згідно з документом, із загальної кошторисної вартості вже виконано (станом на 1 грудня 2010 р.) робіт на суму 292 млн. 591,406 тис. грн.

Будівництво, почате в 2009 році, планується завершити в 2011 році. Відповідно до документа, площа аеровокзалу становитиме більш як 112 тис. кв. м, пропускна спроможність – 1 тис. пасажирів на годину, кількість машиномісць – 1100, площа автостоянок – 27 тис. 581,7 кв.м.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» – найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.

Проектувала новий термінал аеропорту компанія «Тебодін Україна». У серпні 2010 року уряд затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для реконструкції існуючого пасажирського терміналу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів». Згідно з документом, терміни будівництва – 2010-2011 рр., розрахункова вартість – 197,7 млн. грн., проектна організація – «Тебодін Україна».

Також Кабмін затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для будівництва зовнішніх мереж аеропорту. Вартість цього будівництва – 112,3 млн. грн., термін – 2010-2011 рр.

Урочисте відкриття нового терміналу аеропорту «Львів» заплановане на 25 листопада 2011 року.