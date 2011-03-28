В аеропорту Харкова буде введено систему радіаційного контролю

У міжнародному аеропортуХарковабудевведеносистемурадіаційногоконтролю

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, стаціонарна система радіаційного контролю на базі системи «Янтар» вводитиметься в експлуатацію 31 березня.

Встановлене обладнання передане Державній прикордонній службі України як міжнародна технічна допомога від Міністерства енергетики США в рамках реалізації світової програми «Друга лінія захисту». Воно призначене для цілодобового радіаційного контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів, що перетинають державний кордон України.

Загальна вартість системи становить 1,8 млн. грн.

Загалом у рамках реалізації програми «Друга лінія захисту» в Україні передбачено до 2015 року встановлення таких систем у 70 найбільших міжнародних пунктах пропуску через державний кордон.