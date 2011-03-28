"В'єтТел" інвестує 600 млн. дол. у створення в Україні ОВМ для доступу в Інтернет

В'єтнамська компанія В'єтТел зацікавлена інвестувати впродовж 5 найближчих років 600 млн. дол. у створення оптоволоконної мережі (ОВМ) протяжністю 60 тис. км для широкосмугового Інтернету.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

У заяві підкреслюється, що в рамках візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Соціалістичної Республіки В’єтнам 26 березня Державне агентство з питань інвестицій та управління національними проектами та в'єтнамська компанія В'єтТел підписали відповідні документи.

"Інформація про "в'єтнамські нетбуки", якими забезпечать усіх школярів України, що з'явилася в публікаціях, - непорозуміння", - підкреслили в прес-службі.

Згідно з інформацією прес-служби, у своїй заяві 26 березня голова Держагентства Владислав КАСЬКІВ сказав про те, що в'єтнамська компанія В'єтТел зацікавлена в розвитку оптоволоконної мережі для широкополосного доступу в Інтернет і що ця ініціатива може бути частиною Національного проекту "Відкритий світ", до якого також входить забезпечення всіх школярів країни нетбуками. "Проте до переговорів у В'єтнамі ця частина програми ніякого відношення не має", - заявили в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.