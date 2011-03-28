Уряд звільнив трьох заступників гендиректора «Укрзалізниці»
18:19, 28 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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Кабінет Міністрів України звільнив трьох заступників генерального директора «Укрзалізниці».
Відповідні розпорядження від 28 березня розміщені на сайті уряду.
Розпорядженням від 28 березня 2011 р. №227-р з посади заступника гендиректора звільнено Юрія ДЖУСА №228-р — Артема ЛАЗНЮ №229-р — Віктора ЧОРНОГО.
Усіх звільнено за власним бажанням.
Нагадаємо, Ю.ДЖУС і В.ЧОРНИЙ були призначені на посаду в січні 2008 р., А.ЛАЗНЯ — в січні 2010 р.
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