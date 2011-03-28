«Візз Ейр Україна» почала здійснювати рейси з аеропорту «Київ» (Жуляни)

Лоу-кост авіакомпанія «Авіалінії Візз Ейр Україна» з 27 березня 2011 р. перейшла з аеропорту «Бориспіль» до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомили УНІАН у компанії, всі рейси тепер здійснюватимуться із Жулян.

Зокрема, у суботу із Жулян було здійснено перші внутрішньоукраїнські рейси - до Сімферополя, а також міжнародні рейси до Німеччини, Норвегії.

Нагадаємо, в січні ц.р. «Візз Ейр Україна» заявила про намір у літньому розкладі змінити аеропорт базування в Києві і почати здійснення рейсів з аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль» з 27 березня 2011 р.

Як повідомив виконавчий віце-президент групи Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН, «цей аеропорт більш цікавий з погляду нашої бізнес-моделі».

За його словами, лоу-кост перевізники, як правило, працюють не в головних аеропортах, оскільки ті є витратними з погляду обслуговування.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту і зв`язку України. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320. Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоу-кост авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанії групи здійснюють перельоти на 34 авіалайнерах Airbus A320 з 12 баз в Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні та Республіці Чехія. У квітні 2011 року Wizz Air планує відкрити нові бази в Белграді (Сербія) і Вільнюсі (Литва).