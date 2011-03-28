ГПУ опротестувала документи уряду Тимошенко щодо ввезення автомобілів Opel Combo

Генеральна прокуратура України опротестувала документи попереднього уряду щодо ввезення автомобілів Opel Combo для потреб сільської медицини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, відомством перевірено відповідність вимогам Конституції та законам України нормативно-правових актів, які видані Кабінетом міністрів України.

Установлено, що колишнім урядом незаконно, усупереч вимогам чинного законодавства було прийнято постанову від 8 грудня 2009 року №1353 "Про внесення змін до переліку виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість". Внаслідок ухвалення цієї постанови підприємство "Укрмедпостач" було незаконно звільнено від сплати митних платежів та податків при ввезенні звичайних автомобілів Opel Combo під виглядом виробів медичного призначення.

Аналогічно, всупереч вимогам законодавства, колишнім урядом були прийняті розпорядження від 8 липня 2009 року №898 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості" та від 8 грудня 2009 року №1536 "Про реєстрацію автомобілів для надання медичної допомоги як виробів медичного призначення". Ці незаконні нормативно-правові акти Генеральною прокуратурою України опротестовано. Кабінетом міністрів України протести розглянуто та задоволено.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ порушено кримінальну справу стосовно колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, про перевищення нею влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів Opel Combo. Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Крім того, в рамках розслідування кримінальної справи за фактом порушення законодавства службовими особами Кабінету міністрів у 2009 році під час закупівлі 1 тис. вантажопасажирських автомобілів Оpel Combo під виглядом автомобілів швидкої медичної допомоги Генпрокуратура порушила кримінальну справ проти директора державного підприємства „Укрмедпостач” Миколи ПЕТРЕНКА.

24 березня СБУ завершило розслідування кримінальної справи щодо службової недбалості митників у ході розмитнення 1 тис. спеціалізованих автомобілів марки Opel Combo.