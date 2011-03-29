Янукович пропонує Сінгапуру долучитися до спорудження мосту в Керченській протоці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує Сінгапуру долучитися до проекту спорудження багатофункціонального мостового переходу між Кримом і Російською Федерацією у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на Українсько-Сінгапурському бізнес-форумі, він сказав, що цей інвестиційний проект відкритий для участі іноземного капіталу, і для сінгапурських компаній з їхнім досвідом у цій сфері це має бути цікаво.

Як зауважив Президент, Керченський мостовий перехід значно скоротить шлях доставки вантажів між Європою та Азією, тобто у тому числі сприятиме і розвитку торгівлі між країнами.

“До речі, - зазначив він, - між згаданим мною півостровом Крим та Сінгапуром багато спільного. Автономна республіка Крим є одним з найбільш інвестиційно привабливих регіонів України завдяки вигідному економіко-географічному положенню півострова, наявності різноманітних природних ресурсів, значного санаторно-курортного, промислового і наукового потенціалу, розвинутій транспортній інфраструктурі і банківській системі, можливості легкого доступу на ринки всієї України, країн СНД, Європи та Азії”.

До пріоритетних напрямів розвитку, які вимагають першочергового і масштабного інвестування, В.ЯНУКОВИЧ у своєму виступі відніс наступні сфери господарського комплексу Криму: відпочинок і туризм; агропромисловий комплекс; машинобудування і наукоємні виробництва; паливно-енергетичний комплекс із впровадженням енергозберігаючих та екологічно чистих технологій, адже Крим з трьох боків оточений морями з багатющими запасами вуглеводнів; сфера поводження з відходами.

За його словами, на сьогодні існуюча динаміка українсько-сінгапурського торговельно-економічного співробітництва свідчить про значний невикористаний потенціал.

Обсяги двосторонньої торгівлі, що становили у 2010 році трохи більше 190 млн. доларів США, абсолютно не відображають реальні можливості і потреби наших країн, впевнений Президент.

В.ЯНУКОВИЧ одним із пріоритетів зовнішньої політики України назвав більш повне використання потенціалу співпраці з новими світовими центрами зростання та регіонами, що демонструють високу динаміку економічного розвитку.

“Південно-Східна Азія та, передусім, Сінгапур у цьому плані становлять для нас особливий інтерес. Ми дивимося на Сінгапур як на визнаний регіональний і світовий фінансово-економічний центр та вважаємо вашу країну надзвичайно перспективним торговельно-економічним та інвестиційним партнером”, - зауважив Президент.

Він висловив сподівання, що активізація ділових контактів між двома країнами “створить додаткові стимули для зростання наших економік, сприятиме інноваційному розвитку як України, так і Сінгапура”.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “місткий внутрішній ринок, значна потреба в інвестиційних ресурсах, статус України як транзитної держави відкривають неабиякі можливості для сінгапурських підприємців. Через нашу державу пролягають найкоротші шляхи до численних ринків пострадянського простору та Західної Європи, що робить її своєрідною «платформою» для входження на ринки третіх країн”.