У Німеччині вибухнув танкер із бензином

У порту міста Лінген (Lingen), розташованого на річці Емс, увечері в понеділок, 28 березня, загорівся й вибухнув річковий танкер. Як повідомляє Spiegel, на борту судна перебували близько 900 тисяч літрів бензину.

Інцидент стався під час заправки танкера біля причалу нафтопереробного заводу. Судно повністю вигоріло й затонуло. Залишки лежать на дні порту на глибині 3,5 метра, передає Лента.ру.

П`ятьом членам команди вдалося врятуватися. Один із них отримав легкі поранення. Після вибуху з танкера вилився й загорівся бензин. Пожежники за допомогою піни змогли запобігти подальшому розповсюдженню пожежі по акваторії порту.

При цьому зазначається, що небезпека повторного займання бензину, що знаходиться на поверхні води, як і раніше зберігається. Судноплавство по каналу Дортмунд-Емс тимчасово припинено. Жителям довколишніх будинків рекомендовано не відкривати вікна й дверей. Причини займання на борту танкера розслідуються.