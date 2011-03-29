"АероСвіт" подвоїв кількість рейсів між Києвом і Тбілісі

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" подвоїла інтенсивність повітряного сполучення між Києвом і Тбілісі порівняно з літнім періодом минулого року – до 14 рейсів на тиждень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «АероСвіту».

Згідно з повідомленням, із введенням 27 березня 2011 року нового сезонного розкладу український авіаперевізник забезпечує виконання польотів до Тбілісі двічі на день – у денний і вечірній час.

Напрямок обслуговують середньомагістральні літаки Boеіng 737 і регіональні повітряні судна нового покоління Ан-148.

Як нагадують у компанії, "АероСвіт" активно працює на грузинському ринку з березня 2008 року. В літній сезон 2011 року авіаперевізник також виконує прямі польоти до столиці Грузії з обласних центрів України: Дніпропетровська, Донецька і Одеси. Крім того, авіакомпанія доставляє пасажирів із Києва до Батумі й з Дніпропетровська до Кутаїсі.

Загалом у літній період 2011 року "АероСвіт" обслуговуватиме близько 80 міжнародних маршрутів до 33 країн, включаючи 5 трансконтинентальних ліній до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі та Бангкока.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, є найбільшим українським авіаперевізником.

На сьогоднішній день на рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 і Embraer 195, регіональні повітряні судна Embraer 145 і Ан-148.