Мінінфраструктури чекає пропозицій від морських портів

Міністерство інфраструктури Україна чекає і обіцяє підтримати ініціативи начальників морських торгових портів, які допоможуть залучити додаткові вантажопотоки в порти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра інфраструктури Україні Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Я готовий розглядати всі варіанти від начальників портів. Кожна ідея, яка буде сприяти реальному залученню вантажопотоків, буде підтримана і впроваджена міністерством. Ми чекаємо від портів конкретних пропозицій і дій », - сказав він.

Водночас, К.ЄФИМЕНКО зазначив, що будь-які кроки, зокрема, надання знижок, повинні бути економічно обґрунтованими.

«Просто надання знижок на транспортування вантажів на залізниці не вирішить питання: ми заберемо прибуток у одного державного підприємства і забезпечимо його іншому. Якщо порт зможе довести, що надання будь-якої знижки дійсно залучить транзит, то така знижка може бути надана. Однак, від цього не повинні страждати інтереси підприємств галузі », - підкреслив він.

Перший заступник міністра інфраструктури також зазначив, що вже зараз скорочено час обробки контейнерів у портах, наприклад, в Одеському порту середній час обробки одного контейнера становить 6,5 години, в Іллічівську - до 12 годин.

За даними міністерства, зараз порти працюють над програмою збільшення тилових площ та розширення залізничних ліній і вантажних майданчиків для розвантаження. Це дозволить збільшити добову норму обробки вагонів, що в свою чергу поліпшить показники роботи портів і «Укрзалізниці».