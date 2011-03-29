Роботи по терміналу D в «Борисполі» виконані на 40%

За оперативними даними, зараз на будівництві терміналу D в аеропорту «Бориспіль» виконано 40% будівельно-монтажних робіт і 85% проектних робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури Україні.

Згідно з повідомленням, у південній та північній частині пасажирської галереї терміналу D аеропорту «Бориспіль» завершують монтаж скляної фасадної огорожі. Також у терміналі завершують роботи з монтажу покрівлі, встановлення перегородок, монтажу внутрішніх інженерних мереж.

На будівництві тривають роботи з встановлення металевих конструкцій пасажирських посадочних трапів. Вже розпочали роботи з установки сортувальника багажу. У північній частині пасажирської галереї розпочали роботи з монтажу систем обігріву «тепла підлога».

Як зазначають у міністерстві, термінальний комплекс D, який буде мати площу 110 тис. кв. м, після завершення робіт стане найбільшим в аеропорту. Новий аеровокзал буде спеціалізуватися винятково на міжнародних рейсах: він дозволить збільшити конкурентоспроможність головних повітряних воріт країни і розширити його можливості на ринку міжнародних авіаперевезень.

Довідка УНІАН. Запланована пропускна спроможність терміналу D в аеропорту "Бориспіль" - 3 тис. пасажирів на годину. Проект виконаний компанією Japan Airport Consultants, Inc. Генеральний підрядник - компанія Dogus Alarko--YDA JV (Туреччина). Початок робіт - листопад 2008 року. Запланований введення в експлуатацію - кінець 2011-го - початок 2012 року.

Вартість контракту - 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. японської кредитної лінії та 210 млн. дол. власних коштів ДМА «Бориспіль».