Мінінфраструктури заявляє про виведення з ринку до 70% перевізників-нелегалів

В результаті проведення рейдів Головної державної інспекції на автомобільному транспорті спільно з ДАІ з ринку виведено майже 70% автоперевізників-нелегалів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Як нагадують у міністерстві, зараз триває місячник по боротьбі з перевізниками-нелегалами в столиці: до 14 квітня Головна держінспекція на автомобільному транспорті спільно з ДАІ відпрацьовує місця концентрації автоперевізників, які працюють без дозвільної документації.

Зокрема, 18 інспекторів щонеділі з 8 до 22 годин працюють у найпопулярніших точках відправлення приміських і міжміських маршрутів. Рейди проводяться на центральних залізничному і автовокзалі, автостанції «Дачна» і станції метро «Житомирська».

Протягом перших двох тижнів рейду Головавтотрансінспекція перевірила 374 транспортні засоби. Перевірки виявили, що більшість перевізників, працюючи на регулярних маршрутах, маскують їх під нерегулярні перевезення або перевезення для власних потреб.

Крім того, перевізники порушували режим праці і відпочинку водіїв, у них немає документів, передбачених законодавством України про автомобільний транспорт, а також схеми і розкладу руху, легкові автомобілі експлуатуються як таксі без ліцензійних карток. За підсумками рейду держінспектори склали 239 актів на суму близько 330 тис. грн. і видали 61 розпорядження на усунення порушень.

Як зазначають у міністерстві, завдяки проведенню рейдів і виявленню перевізників, які працюють поза правовим полем, вдалося розвантажити під`їзд до Центрального залізничного вокзалу.