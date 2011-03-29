«Укрзалізниця»: Світовий банк готовий до початку нових проектів із залізничниками

Світовий банк готовий до початку нових проектів з «Укрзалізницею».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на результати сьогоднішньої зустрічі в Києві генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА і директора Світового банку в справах України, Білорусі і Молдови Мартіна РАЙЗЕРА.

«Сьогодні, враховуючи перші кроки з реформування, здійснювані «Укрзалізницею», представники Світового банку знову готові до початку нових проектів із залізничниками», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в попередні роки Світовий банк планував виступити партнером «Укрзалізниці» в реалізації великих інфраструктурних проектів з електрифікації. При цьому головною умовою банкірів для виділення коштів була реформа залізничного транспорту України.