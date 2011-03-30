Південна залізниця реконструює Карлівський залізничний вокзал

Південна залізниця до 12 квітня реконструює Карлівський залізничний вокзал і встановить пам`ятний знак льотчику-космонавту Георгію Береговому.

Про це на зустрічі з керівництвом Карлівського району та міста заявила начальник Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці Ольга Дяченко.

За її словами, крім масштабних ремонтних робіт в рамках проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, вже ведуть роботи з реконструкції Карлівського залізничного вокзалу.

«На виконання указу Президента України від 03.12.2010 р. № 1071/2010 «Про відзначення 90-річчя з дня народження Георгія Берегового» до 12 квітня цього року буде реконструйований залізничний вокзал та привокзальна площа в Карлівці, встановлено пам`ятний знак льотчику-космонавту Георгію Береговому »,- сказала О.Дяченко.

Також вона пообіцяла, що найближчим часом вивчить питання про проведення капітального ремонту пішохідного переходу через колії навпроти вокзалу, а також капітального ремонту і установки освітлення шляхопроводу поблизу Карлівського машинобудівного заводу.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив план заходів з підготовки та відзначення 90-річчя з дня народження космонавта Георгія Берегового - земляка Віктора Януковича, який свого часу клопотав про зняття судимостей з майбутнього президента України. Зокрема, глава Кабміну Микола Азаров доручив Полтавської обладміністрації встановити до 2012 року пам`ятник Береговому на його батьківщині - у селі Федорівка Карлівського району.

Розпорядженням Кабміну № 178 від 9 березня доручено провести тематичні уроки, виставки, конференції, присвячені життю і діяльності Берегового.

Народився Береговий Георгій Тимофійович 15 квітня 1921 в селі Федорівка Карлівського району Полтавської області в сім`ї службовця.