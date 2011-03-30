Росія поставила до України два ракетні двигуни

Москва. Науково-виробниче об`єднання «ЕнергоМаш» імені академіка Глушка минулого тижня відправило два товарні двигуни РД-171М для першого ступеня РН «Зеніт» до ДП ВО «Південмаш» імені О.Макарова (м. Дніпропетровськ, Україна).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Роскосмосу, ці двигуни використовуватимуться у складі РН «Зеніт» для реалізації програм «Морський старт» і «Наземний старт».

Повідомляється, що розробка двигуна РД-171 для перших ступенів РН «Енергія» і РН «Зеніт» відповідно розпочалася у 1976 році. Найпотужніший у світі чотирикамерний РРД (рідинний ракетний двигун)має найвищий рівень параметрів і характеристик для двигунів даного класу, працює на екологічно чистих компонентах палива: рідкий кисень і гас.

Двигун для РН «Енергія» призначено для багаторазового використовування , його атестовано для 10-разового використання. Один з екземплярів двигуна було випробувано на вогняному стенді до 20 разів. Двигун характеризується високою надійністю функціонування, ремонто- і контролепридатністю і має великий запас щодо ресурсу (не менше 5). Управління вектором тяги двигуна здійснюється завдяки створенню унікального сильфонного вузла гойдання камер, який працює у зоні високотемпературного газового потоку. Двигуни пройшли близько 900 вогняних випробувань із загальним напрацюванням понад 100000 секунд.

Сертифікація двигуна РД-171М була завершена 5 липня 2004 р. – на сертифікаційному двигуні проведено 8 випробувань тривалістю 1093,6 секунд, причому останнє випробування (понадпланове) – на режимі 105%. Перший товарний двигун РД-171М було поставлено до України 25 березня 2004 р.

Серійне виробництво двигуна РД-171М здійснюється на заводі НВО «ЕнергоМаш» в підмосковних Хімках.

Експлуатація двигунів РД-171М здійснюється у програмах «Морський старт», «Наземний старт» і ФКП Росії.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Виробниче об`єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» створене в 1944 році. Виготовляє ракетно-космічну техніку, трактори, сільськогосподарські машини, тролейбуси, трамваї, вітроенергетичні установки, а також товари народного споживання.

Міжнародний космічний проект «Морський старт» було визнано науково-технічним проривом 2009 року на міжнародному конгресі з астронавтики, який відбувся 12–17 жовтня 2009 року в Республіці Корея.

У проекті з 1995 року беруть участь американська аерокосмічна компанія Воеіng, українські КБ «Південне» і ВО «Південмаш» (м. Дніпропетровськ), російська ракетно-космічна корпорація «Енергія» і норвезька суднобудівна компанія Кvаеrner. З 1999 до жовтня 2009 рр. за допомогою триступінчатої ракети-носія «Зеніт-3SL», спроектованої у КБ «Південне», бути виведено на геостаціонарні орбіти 28 космічних апаратів.

«Морський старт» - поки єдиний у світі проект, яка здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи у Тихому океані. За рахунок вигідного місця розміщення точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.