У Каневі до Євро-2012 побудують комплекс з автовокзалом і пасажирським причалом

У Каневі до Євро-2012 побудують новий комплекс, який включатиме новий автовокзал і капітально відремонтований пасажирський причал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, спільну роботу зі спорудження комплексу розпочали Національне агентство з питань підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і Державна служба морського і річкового транспорту.

Зараз будівництво наземної частини комплексу веде державне підприємство «Льодові арени», а визначенням умов реконструкції підводної частини гідротехнічної споруди причалу опікується державне підприємство «Адміністрація річкових портів».

У міністерстві відзначають, що капітальний ремонт і реконструкція пасажирського причалу будуть виконані згідно із заходом «Реконструкція і будівництво об`єктів Шевченківського національного заповідника та інфраструктури Канева» у рамках Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Нагадаємо, «Укрморрічфлот» зараз розробляє перелік суден на державних підприємствах, які можуть бути використані для пасажирських перевезень по Дніпру. Одним з перших для перевезення пасажирів буде судно «Кримська стріла», яке перебуває на балансі Ялтинського порту. Крім того, до перевезення пасажирів будуть залучені судна типу «Восток». Основним маршрутом для більшості суден стане маршрут Київ – Тарасова гора (Канів).