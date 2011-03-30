«АероСвіт» збільшив кількість рейсів між Києвом і Софією

Авіакомпанія «АероСвіт - Українські авіалінії» майже потроїла інтенсивність авіасполучення між Києвом і Софією порівняно з початком минулорічного літнього сезону.

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, новим розкладом, введеним на період з 27 березня по 29 жовтня 2011 року, передбачено виконання до Софії 8 рейсів на тиждень (рік тому - 3 авіарейси).

Перевізник також оптимізував графік польотів між столицями країн. Це дало змогу інтегрувати частину рейсів до/з Софії в денну, а частина - у вечірню стикувальні хвилі в аеропорту "Бориспіль".

Крім того, спільно з авіакомпанією Bulgaria Air, партнером з експлуатації лінії Київ - Софія, «АероСвіт» забезпечує доставку пасажирів через столицю Болгарії до низки міст цієї країни, зокрема до Варни і Бургаса.

Як повідомляв УНІАН, загалом у період літньої навігації 2011 року «АероСвіт» обслуговуватиме близько 80 міжнародних маршрутів до 33 країн, включаючи 5 трансконтинентальних ліній до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкоку.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії», створена в 1994 році, є найбільшим українським авіаперевізником.

На сьогодні на рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 і Embraer 195, регіональні повітряні судна Embraer 145 і Ан-148.