Донецька залізниця призначила три додаткових поїзди до свят

Станом на 30 березня 2011 року у зв`язку із збільшенням пасажиропотоку з наближенням пасхальних і травневих свят Донецька залізниця (ДЗ) призначила три додаткових поїзди.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба ДЗ.

Зокрема, призначено поїзд №525/526 Дебальцеве – Сімферополь відправленням з Дебальцевого 29 квітня і 6 травня, із Сімферополя – 30 квітня і 7 травня; №524/523 Луганськ – Київ відправленням з Луганська 21, 25, 28 квітня і 5, 9 травня, з Києва – 22, 26, 29 квітня і 6, 10 травня; №577/576 Донецьк – Київ відправленням з Донецька 21, 25, 28 квітня, з Києва – 22, 26, 29 квітня.

Згідно з повідомленням, фахівці далі аналізуватимуть пасажиропотік і призначатимуть додаткові поїзди, а також включатимуть додаткові вагони до існуючих графікових поїздів. Про призначення додаткових поїздів буде повідомлено додатково.