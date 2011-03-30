Україна збільшила будівництво і ремонт доріг майже в 10 разів - до 973 км

У 2010 році в Україні відкрито рух автомобільного транспорту на побудованих і відремонтованих ділянках доріг загальною протяжністю 973 км., що майже в 10 разів більше, ніж у 2009 році.

Такі дані наводить Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, незважаючи на десятиразове збільшення обсягів робіт, у 2010 році «Укравтодор» одержав лише 14% коштів від нормативної потреби.

Зокрема, минулого року почали функціонувати 199 км і 3 сучасні транспортні розв`язки на відрізку траси М-06 Київ - Житомир - Рівне - Львів - Чоп автомобільної дороги Київ - Чоп у Рівненській і Житомирській областях (I категорія).

Також запущено в експлуатацію дві ділянки автомагістралі М-04 Знам’янка - Луганськ – кордон з Росією, які йдуть в обхід м. Луганська і Донецька, що вирішує одне з головних питань жителів обласних центрів - розвантаження вулиць міста від великогабаритного руху транзитного транспорту.

Крім того, 12 листопада було завершено ремонт і відкрито рух на об`їзній автомобільній дорозі навколо м. Харкова (дорога II категорії) протяжністю 82,7 км. Реконструйовано 3 км автомобільної дороги (I категорії) і 24,5 п.м. (погонних метра) моста, рух в обох напрямках на ділянці міжнародної автодороги М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, що йде в обхід м. Сімферополя.

27 жовтня на одній з ділянок міжнародної траси М-07 Київ - Ковель - Ягодин (протяжністю 5,4 км.) у Волинській області після реконструкції відкрито рух дорогою I категорії.

Як відзначають в департаменті КМУ, також сприяли вирішенню транспортних проблем інші дорожні об`єкти, зокрема, 7,3 км автодороги в обхід м. Чернівці (II категорія), 37,8 км автодороги Красноармійськ - Артемівськ - Михайлівка (II-III категорії), 2,2 км першого пускового комплексу Жулянського шляхопроводу тощо.

Крім того, в 2010 р. також закладена нова автомобільна дорога Львів - Краковець, яка в перспективі стане реальним мостом, що з`єднає Україну з Європою. За проектом, після завершення будівництва ділянки Львів - Краковець протяжністю 84 км і реконструкції ділянок доріг Львів - Рівне і Житомир - Київ столиця України буде приєднана до могутнього міжнародного автомобільного маршруту Київ - Львів - Краковець - Краків - Вроцлав - Дрезден - Берлін.