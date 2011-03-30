СК «Брокбізнес» виграла тендер на страхування «Універсал-Авіа»

Страховакомпанія«Брокбізнес»вигралатендернанаданняпослуг обов'язковогоавіаційногострахуванняцивільноїавіації, оголошенийКримськимдержавнимавіаційнимпідприємством «Універсал-Авіа».

Процейдетьсявповідомленнікомпанії,переданомуагентствуУНІАН.

Згідно з повідомленням,договірстрахування було підписано18 березня.Розмірстраховоїсумиза договором неповідомляється.

ДовідкаУНІАН.Страховакомпанія«Брокбізнес»працюєна страховомуринкуУкраїниз грудня1993 року.В данийчасСК«Брокбізнес»маєрозгалуженумережу,яканараховує42філії, і розвиненумережувідділень івідділівпродажів.

Запідсумками 2010року компаніязібраластраховихплатежів насуму219млн.грн.,страховівиплатистановили73,5млн.грн.

Станомна 1 січня 2011року активиСК«Брокбізнес»становили215,5млн.грн.,страховірезерви-98,5млн.грн.,статутнийкапітал-51,4​​млн.грн.

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