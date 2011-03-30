Придніпровська залізниця скоротила збитки від розкрадання вантажів у 2,6 раза

Придніпровськазалізниця засічень-лютий2011 року врезультаті проведенняефективнихзаходівскоротилазбиткивід розкраданнявантажіву2,6раза порівнянозаналогічнимперіодом2010 року.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-центріПридніпровської залізниці.

Згідно з наданою інформацією,на стиковихстанціях встановленокамерипромислового телебачення татензометричнівагонніваги.Перевезеннявантажів узакритихвагонахздійснюєтьсяіз застосуваннямзапірно-пломбувальнихпристроїв, що мають кількаступенівзахисту.На найбільшкриміногеннихділянкахмагістраліпаралельновстановленийдиспетчерськийконтрользапросуваннямціннихвантажів.

Такожноменклатурнівантажіпротягомвсьогошляхудомісцяпризначеннясупроводжуютьпрацівникивідомчоївоєнізованоїохоронина залізниці.

ДовідкаУНІАН.У 2009році наПридніпровськійзалізниці зафіксовано593випадкирозкраданнявантажів,у 2010 році-579випадків.Засічень-лютийп.р.виявлено 106фактіврозкраданнявантажів.

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