Дохід «Київстару» від мультимедіа становив 326 млн. грн.

Від послуг мультимедіа в 2010 році «Київстар» в цілому отримав 326 млн. грн. - Це близько 3% усього річного доходу компанії (12,49 млрд. грн.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Тільки від продажу цифрової музики в минулому році компанія отримала 135 млн. грн.

Крім того, за підсумками 2010 року загальна кількість користувачів мобільного Інтернету компанії становила близько 1,8 млн. абонентів.

Довідка УНІАН. Об'єднаний «Київстар» (бізнес-одиниця «Україна» VimpelCom Ltd.) - Мультисервісний оператор, що впроваджує універсальні рішення для організації повнозв'язних комунікаційних мереж будь-якого масштабу, з урахуванням поточних і майбутніх потреб клієнтів. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українських телекомунікаційних оператори - «Київстар» і «Beeline-Україна» (ЗАТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Об'єднана база мобільних клієнтів становить понад 24 млн. чоловік.

Послуги фіксованого зв'язку об'єднаної компанії надаються на базі номерного діапазону загальною ємністю понад 310 тисяч номерів і технічних засобів ТОВ «Голден Телеком». Розширення мережі фіксованого зв'язку здійснюється з використанням обладнання нового покоління - програмних комутаторів 4-го класу за технологією VoIP.