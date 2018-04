Голосовий трафік «Київстару» становить 142 млрд. хвилин

Загальний голосовий трафік об'єднаного «Київстару» - української бізнес-одиниці VimpelCom Ltd. (Входять «Київстар», «Українські радіосистеми» та «Голден Телеком») за підсумками 2010 року становив 142 млрд. хвилин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

З урахуванням зростаючого обсягу споживання послуг зв'язку в 2010 році місткість радіомережі «Київстару» збільшено на 17%.

При цьому, як наголошується в повідомленні, незважаючи на те, що в 2010 році клієнти отримали послуг мобільного зв'язку на 35% більше, ніж у 2009 році, середній рахунок абонентів залишився практично на рівні 2009 року.

У структурі доходів оператора мобільна телефонія продовжує займати лідируючу позицію - більше 80%. Із загального обсягу доходу в 2010 році в розмірі 12,49 млрд. грн. на мобільний зв'язок припадало 11,94 млрд. грн.

За результатами 2010 року середній щомісячний трафік на одного абонента (MOU) збільшився на 34,7%, до 431 хв., Відповідно збільшився і середньомісячний дохід з одного абонента (ARPU) - на 1,3%, до 39,8 грн.

Довідка УНІАН. Об'єднаний «Київстар» (бізнес-одиниця «Україна» VimpelCom Ltd.) - Мультисервісний оператор, що впроваджує універсальні рішення для організації повнозв'язних комунікаційних мереж будь-якого масштабу, з урахуванням поточних і майбутніх потреб клієнтів. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українських телекомунікаційних оператори - «Київстар» і «Beeline-Україна» (ЗАТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Об'єднана база мобільних клієнтів становить понад 24 млн. чоловік.

Послуги фіксованого зв'язку об'єднаної компанії надаються на базі номерного діапазону загальною ємністю понад 310 тисяч номерів і технічних засобів ТОВ «Голден Телеком». Розширення мережі фіксованого зв'язку здійснюється з використанням обладнання нового покоління - програмних комутаторів 4-го класу за технологією VoIP.