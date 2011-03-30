Львівська залізниця розраховує на збільшення кількості поїздів зі сходу України в Карпати

Львівськазалізниця (ЛЗ) позитивнооцінюєдосвідвведенняцієї зимидвохшвидкихпоїздівна карпатськігірськолижнікурортиіготованаступної зимиприйнятиу Ворохтібільшетакихпоїздів,зокрема,з Харкова іОдеси.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службіЛьвівської залізниці.

Як зазначають наЛьвівській залізниці,новіпоїздининішньогозимовогосезону№515/516Київ-Ворохтата №561/562Донецьк-Дніпропетровськ-Ворохтавціломузасезонперевезли55,556тис.осібі271автомобіль.Середнязаповненість потягів становила близько65-70%,авлютому-понад 80%.Особливістюцихпоїздівбулоте,щовїхскладікурсуваливагони-автомобілевози.

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