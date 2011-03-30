Придніпровська залізниця встановила прилади електричної централізації на станції Промислова

Придніпровськазалізниця (Придніпровська залізниця) встановилаприладиелектричноїцентралізації настанціїПромисловаКримськоїдирекціїперевезень.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-центріПридніпровської залізниці.

Нове обладнаннязбільшитьефективністьроботиі пропускнуздатністьстанціїв1,5-2рази,підвищитьбезпекурухупоїздівіманевровихробіт.Прицьому продуктивністьпрацізалізничниківпідвищиться вдесяткиразів.

За інформацієюпрес-центруПридніпровської залізниці,настанціїСімферополь такожвведеновдіюновийпультдистанційногокерування приладамисигналізації,централізації,блокування іконтролюїхстану.

Введення вдіюновогопультавикликанозаміноюколії настанції Сімферополь,обладнаннямдругої коліїперегонуСімферополь-Чистенькаприладамиавтоблокування.

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