Південна залізниця призначила 4 додаткових поїзди на квітень-травень

Південназалізниця призначила4 додатковихпоїзди на періодпідвищеногопопиту під часВеликодніхі травневихсвят.



ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службаПівденної залізниці.



Зокрема,призначеніпоїзд№529Харків-Сімферопольвідправленням зХаркова 22квітня о22.09,прибуттямдо Сімферополя о6.48,№539Харків-Сімферопольвідправленням зХаркова 29квітня о20.26,прибуттямдо Сімферополя о5.37,№175Харків-Сімферопольвідправленням зХаркова23,29, 30квітня, 3і9 травняо 6.10,прибуттямдо Сімферополя о13.46,№545Харків-Севастопольвідправленнямз Харкова 29 квітняо 16.57,прибуттямдо Севастополяо 4.20.

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