Південна залізниця призначила 4 додаткових поїзди на квітень-травень

18:31, 30 березня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Південназалізниця призначила4 додатковихпоїзди на періодпідвищеногопопиту під часВеликодніхі травневихсвят.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службаПівденної залізниці.

Зокрема,призначеніпоїзд529Харків-Сімферопольвідправленням зХаркова 22квітня о22.09,прибуттямдо Сімферополя о6.48,539Харків-Сімферопольвідправленням зХаркова 29квітня о20.26,прибуттямдо Сімферополя о5.37,175Харків-Сімферопольвідправленням зХаркова23,29, 30квітня, 3і9 травняо 6.10,прибуттямдо Сімферополя о13.46,545Харків-Севастопольвідправленнямз Харкова 29 квітняо 16.57,прибуттямдо Севастополяо 4.20.

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