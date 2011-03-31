В аеропорту «Київ» (Жуляни) планують розпочати будівництво нового терміналу

В аеропорту «Київ» (Жуляни) в найближчі 1-2 місяці планується розпочати будівництво нового терміналу для пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції генеральний директор міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) Денис КОСТРЖЕВСЬКИЙ.

«Найближчим часом у планах – спорудження нового терміналу. Я сподіваюся, що в найближчі 1-2 місяці буде закладений перший камінь», – сказав він.

При цьому Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ висловив сподівання, що термінал збудують до Євро-2012.

За його словами, вже завершено проект будівництва як нового міжнародного терміналу, так і бізнес-терміналу в Жулянах, які планується будувати одночасно.

«Чекаємо дозволу на початок будівництва від влади і грошей від інвестора – компанії, яка виграла конкурс на оренду», – сказав гендиректор аеропорту.

Що стосується реконструкції діючого терміналу, то її проводитимуть у 2011 році разом з привокзальною площею.

Як пояснив Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ, аеропорт відмінив уже два тендери на проведення реконструкції у зв`язку зі складною і тривалою процедурою закупівель за держкошти.

Після реконструкції діючого терміналу його площа складе понад 5 тис. кв. м, пропускна спроможність – 320 пасажирів за годину.

Вартість реконструкції разом з привокзальною площею, за даними гендиректора, складе близько 90 млн. грн. Вартість будівництва двоповерхового бізнес-терміналу – 5-7 млн. дол., його площа складе 2,7 тис. кв. м.

Вартість будівництва нового міжнародного терміналу – 360 млн. грн., він буде триповерховим з площею 14,3 тис. кв. м і пропускною спроможністю 320 пасажирів за годину.

За даними гендиректора аеропорту, також цього року планується провести завершальні роботи на злітно-посадочній смузі, де залишилося змонтувати світлосигнальне обладнання. За його словами, до цього роботи не були виконані у зв`язку з відсутністю коштів у бюджеті.

Цього року, повідомив Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ, аеропорт розраховує одержати з держбюджету 55 млн. грн. В цілому на сьогодні в злітно-посадочну смугу вже вкладено 169 млн. грн., ще 22 млн. грн. планується вкласти в монтаж світлосигнального обладнання.

Як нагадав Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ, у 2010 році аеропорт частково провів реконструкцію в діючому терміналі зон вильоту і прильоту, модернізував технологію обробки багажу.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені Генеральним планом підготовки України до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями по масі та інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал має пропускну спроможність 300 пасажирів за годину. Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати великі літаки типу В-737 і нижчі за класом.

У жовтні 2009 р. були завершені роботи з реконструкції злітно-посадочної смуги (ЗПС), рулійних доріжок, перону Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). Нова ЗПС аеропорту становить 2310 метрів, збудовані 3 рулійні доріжки.

В аеропорту обслуговують чартерні, приватні рейси і регулярні рейси авіакомпаній «Хорс» (Київ-Сімферополь), «Мотор Січ» (Київ-Запоріжжя, Київ-Сімферополь). З кінця березня 2011 р. в «Жуляни» перебазується лоукост-перевізник «Візз Ейр Україна».