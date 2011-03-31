Азаров обіцяє завершити будівництво мостового переходу через Дніпро до 1 вересня

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві буде остаточно завершено 1 вересня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це домовилися сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

Таким чином, у травні планується відкрити автомобільний проїзд із правого берега на лівий із заїздом із боку моста Патона і 1 вересня відкрити проїзд із лівого на правий берег із виїздом у напрямку Конча-Заспи.

«Ми домовилися, що 1 вересня ми остаточно здамо цей об`єкт», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що для завершення будівництва об`єкту треба провести чималу роботу.

Крім того, він висловив свої зауваження з приводу переходу, зокрема, відзначив незручність заїздів на міст. «Я зараз заїжджав через Корчувате, це абсолютно неправильно. Значить, треба зробити зручний заїзд на цей міст через розв`язку Південного моста, і зробити це треба швидко. Це моє вам завдання», – сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до заступника голови Київської міськдержадміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Разом із тим, прем`єр висловив задоволення з приводу того, що сьогодні відкрито рух із правого берега на лівий і об`єкт близький до остаточного завершення.

«Цей приклад показує, що якщо поставити перед собою цілі й знати, як їх реалізовувати, то мета здійснима й досяжна... Сьогодні я дуже радий – у киян з`явиться ще одна можливість швидко добиратися з правого берега на лівий», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відкрито автомобільний рух із правого на лівий берег на залізнично-автомобільному переході через Дніпро.

27 вересня 2010 року було відкрито залізничне сполучення через Дніпро по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу.

28 жовтня 2010 року почав працювати пересадочний вузол «Лівий берег», який об`єднує залізничні та автотранспортні маршрути Березняків, Русанівки, Позняків і Харківського масиву.

17 грудня минулого року було відкрито автомобільний рух по переходу через Дніпро з лівого на правий берег.