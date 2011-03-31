ІнАУ визначила вітчизняні інтернет-проекти на участь у конкурсі WSA-2011

Інтернет Асоціації України (ІнАУ) – національний експерт WSA-2011 від України – визначила інтернет-проекти, які цього року візьмуть участь у конкурсі на отримання премії World Summit Award.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ІнАУ.

Згідно з повідомленням, усі заявки, які надходили в асоціацію, були відпрацьовані на відповідність критеріям і умовам конкурсу WSA.

Виконуючи свою місію, ІнАУ визначила претендентів на отримання премії WSA і подала такі проекти від України до розгляду міжнародного журі конкурсу: веб-портал Запорізької гімназії № 107 (http://www.planeta107.zp.ua, категорія e-Learning & Education) – шкільний сайт, який став майданчиком для спілкування, обміну думками учнів, їхніх батьків і вчителів, маленькою віртуальною планетою в просторах Мережі; проект http://www.trademark.biz.ua (категорія e-Government & Institutions), який надає сервіс для перевірки в розширеній базі даних, що є власною розробкою, інформації щодо наявності зареєстрованих або незареєстрованих торгових знаків перед наданням документів на реєстрацію; Інтернет-сервіс http://www.podorozhniki.com (е-Health & Environment), призначений для знаходження інформації про попутників для здійснення одноразових або регулярних поїздок у різних напрямках; проект http://zond.biz, який обрано в номінації e-Business & Commerce, основна ідея якого полягає в наданні власникам веб-ресурсів повної інформації щодо дій користувачів на їхньому сайті; проект http://toneto.net (категорія e-Culture & Heritage) – сайт відгуків про товари, послуги, компанії та людей.

Довідка УНІАН. У березні 2011 року представники престижного міжнародного конкурсу World Summit Award вибрали ІнАУ національним експертом WSA Expert від України. Завдяки цьому вітчизняні інтернет-проекти цього року змогли взяти участь у конкурсі на отримання премії WSA-2011.

Премія Всесвітнього Саміту (The World Summit Award) – це глобальний конкурс із відбору кращих інтернет-проектів. Мета WSA – проілюструвати внесок нових медіа у розвиток інформаційного суспільства, привернути увагу суспільства до контент-проектів креаторів у Інтернеті, які допомагають популяризувати високоякісні мультимедійні продукти.