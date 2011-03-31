«Укрзалізниця» скорочує кількість заступників гендиректора

«Укрзалізниця» на виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скорочує свій управлінський апарат.

Як повідомляє УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, за рішенням генерального директора відомства Володимира КОЗАКА кількість заступників гендиректора скорочується з дев'яти до чотирьох.

Такі самі зміни, пов'язані зі скороченням вищого керівного складу, пройдуть і на всіх залізницях України. Як зазначають у відомстві, це робиться для усунення дублювання повноважень і підвищення ефективності управління залізничною галуззю.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Кабінет міністрів України звільнив трьох заступників генерального директора «Укрзалізниці», це: Юрій ДЖУС, Артем ЛАЗНЯ, Віктор ЧОРНИЙ. Всіх звільнено за власним бажанням.

Також було звільнено начальника Одеської залізниці Іллю ЛЕВИЦЬКОГО.