В Одесі проїзд у маршрутках подорожчав з 2 грн. до 2,5 грн.

Сьогодні в Одесі вартість проїзду на більшості міських автобусних маршрутів загального користування в режимі руху «маршрутне таксі» підвищено з 2 грн. до 2,5 грн.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради.

Добиваючись перегляду цін, перевізники посилалися на збільшення вартості запчастин і бензину на автозаправках, проте допустити подорожчання однієї поїздки на одну гривню означало б не враховувати реальну соціально-економічну ситуацію в місті, зазначили в муніципальному Департаменті.

Водночас, у деяких районах, приміром, на житловому масиві Котовського, ціна проїзду на окремих автобусних маршрутах зросла на одну гривню – з 1 грн. 50 коп. до 2 грн. 50 коп.