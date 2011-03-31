У Тернополі проїзд у тролейбусах подорожчає до 1,25 грн.

У Тернополі з 6 квітня вартість проїзду в тролейбусах зросте на 25%.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідно до рішення міськвиконкому, пасажири електротранспорту платитимуть за проїзд 1,25 грн. замість 1 грн., студенти вищих навчальних закладів, учні загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів - 0,75 грн.

Нові тарифи набудуть чинності з моменту опублікування рішення в офіційній газеті міської ради - 6 квітня.

У рішенні виконкому сказано, що тарифи піднімають зважаючи на зростання вартості електрики, запчастин, збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій МАСТЮХ зазначив, що новий тариф все одно залишається збитковим для підприємства, оскільки економічно обгрунтована ціна проїзду становить 1,5 грн.

«Збитки, зумовлені невідповідністю тарифів, ми відшкодовуємо за рахунок інших доходів, зокрема, надання в оренду частини приміщень. Ускладнює ситуацію і те, що за 2009 рік держава заборгувала 2,3 млн. грн. за перевезення пільгових категорій, за 2010 рік - 1,8 млн. грн.», - сказав А. МАСТЮХ.

За його даними, в Тернополі зношеність тролейбусів - найбільша в Україні і становить 85%.

Довідка УНІАН. У Тернополі тарифи на проїзд у тролейбусах востанє переглядалися в червні 2009 року, тоді вартість проїзду підняли з 85 коп. до 1 грн.