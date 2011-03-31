КМДА розраховує, що будівництво дороги в Жуляни розпочнеться через 1-2 місяці

Київська міська державна адміністрація розраховує на початок будівництва автодороги, яка з'єднає вул. Кіровоградську в Києві та аеропорт «Київ» (Жуляни) через 1-2 місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Жулянах заступник начальника головного управління транспорту та зв'язку КМДА Іван ШПИЛЬОВИЙ.

«Місто розвиватиме інфраструктуру аеропорту. Введено цілодобове транспортне сполучення між залізничним вокзалом і аеропортом. У перспективі планується нова дорога, яка з'єднає вул. Кіровоградську і аеропорт, у перспективі - з'явиться сполучення з «Борисполем», - сказав він. За його словами, будівництво автодороги до аеропорту покращить транспортний зв'язок, відпаде необхідність їхати в аеропорт через центр Києва.

Як повідомив І.ШПИЛЬОВИЙ, сьогодні вирішено майже всі питання з відселення на тому місці, де проходитиме дорога. Залишилося вирішити питання по двох об'єктах, що належать Міноборони. «Проект готовий, він пройшов усі необхідні узгодження», - сказав він.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» у 2011 році побудує нову під'їзну автомобільну дорогу до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Дорогу побудують від Червонозоряного проспекту (у районі вул. Кіровоградської) до аеропорту.