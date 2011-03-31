КМДА розраховує, що будівництво дороги в Жуляни розпочнеться через 1-2 місяці

17:51, 31 березня 2011
Транспорт/Звя'зок
0

Київська міська державна адміністрація розраховує на початок будівництва автодороги, яка з'єднає вул. Кіровоградську в Києві та аеропорт «Київ» (Жуляни) через 1-2 місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Жулянах заступник начальника головного управління транспорту та зв'язку КМДА Іван ШПИЛЬОВИЙ.

«Місто розвиватиме інфраструктуру аеропорту. Введено цілодобове транспортне сполучення між залізничним вокзалом і аеропортом. У перспективі планується нова дорога, яка з'єднає вул. Кіровоградську і аеропорт, у перспективі - з'явиться сполучення з «Борисполем», - сказав він. За його словами, будівництво автодороги до аеропорту покращить транспортний зв'язок, відпаде необхідність їхати в аеропорт через центр Києва.

Як повідомив І.ШПИЛЬОВИЙ, сьогодні вирішено майже всі питання з відселення на тому місці, де проходитиме дорога. Залишилося вирішити питання по двох об'єктах, що належать Міноборони. «Проект готовий, він пройшов усі необхідні узгодження», - сказав він.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» у 2011 році побудує нову під'їзну автомобільну дорогу до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Дорогу побудують від Червонозоряного проспекту (у районі вул. Кіровоградської) до аеропорту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter