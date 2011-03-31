«Укрзалізниця» стурбована, що ДТП на залізничних переїздах не припиняються і звертається до водіїв із закликом дотримуватися правил дорожнього руху й не ризикувати своїм життям і життям інших осіб. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, упродовж останніх днів через недисциплінованість водіїв сталося декілька дорожньо-транспортних пригод на переїздах Львівської та Південної залізниць.

Зокрема, 30 березня на 225 км переїзду Здолбунів-Рівне Львівської залізниці після проходження поїзда, на переїзді з черговим із справно працюючою звуковою і світловою сигналізацією, обладнаного чотирма шлагбаумами, при заборонних показниках світлофора водій автомобіля «Рено-Преміум» не дочекався повного відкриття шлагбаума та порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого був пошкоджений шлагбаум.

Другий випадок стався сьогодні, 31 березня, о четвертій годині ранку на переїзді з черговим працівником перегону Преддонбасівська-Колхозна Південної залізниці. Приватний автомобіль Москвич-412 в’їхав у 58-й вагон вантажного поїзда. В результаті ДТП автомобіль було пошкоджено до ступеню капітального ремонту. На двох вагонах збито підніжки. Жертв і постраждалих у цій аварії немає.

Як зазначають в «Укрзалізниці», всі ці випадки сталися лише з однієї причини - недотримання водіями правил дорожнього руху в частині проїзду через залізничні переїзди.